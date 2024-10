Previsioni Meteo Milazzo: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo coperto al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 21°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche a Milazzo presenteranno un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si manterrà attorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 71%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 14,4 km/h proveniente da Sud-Sud Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura costante.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che varierà tra 19°C e 21,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la velocità del vento si ridurrà progressivamente, passando da 11,1 km/h a 7,2 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 68%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo diventerà sereno, con temperature che toccheranno i 21,6°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 9%, e il vento continuerà a essere leggero, con velocità che varieranno tra 5,5 km/h e 10,1 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un clima piacevole, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C. Il cielo rimarrà sereno, e la copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 9%. La velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un clima sereno e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 13.1 S max 13.5 Ostro 76 % 1023 hPa 5 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 11.8 SSE max 11.2 Scirocco 72 % 1023 hPa 8 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 6.2 SSE max 6.3 Scirocco 61 % 1024 hPa 11 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° Assenti 7.2 N max 6.2 Tramontana 60 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 9 NNE max 8.7 Grecale 63 % 1023 hPa 17 cielo sereno +21° perc. +21° Assenti 5.5 SE max 5.1 Scirocco 68 % 1023 hPa 20 cielo sereno +20.1° perc. +20° Assenti 8.9 S max 7.7 Ostro 72 % 1023 hPa 23 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 8.4 SSE max 7 Scirocco 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:00

