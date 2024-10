Previsioni Meteo Milazzo: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Milazzo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 22,3°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nella mattina. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando attorno al 66%.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che varieranno tra i 23°C e i 24°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che toccheranno i 24,5°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 17,9 km/h, rendendo l’aria più fresca. Non si prevedono precipitazioni significative, con il cielo che, pur rimanendo nuvoloso, non porterà pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno intorno ai 22°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da sud. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non ci si aspetta un cambiamento significativo nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Milazzo suggeriscono una continuazione di questo trend nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significativi cambiamenti, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto, a patto di essere preparati a un cielo prevalentemente coperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° Assenti 12.8 SSE max 13 Scirocco 66 % 1018 hPa 5 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 9.4 S max 9.3 Ostro 65 % 1019 hPa 8 cielo coperto +24.1° perc. +24.2° Assenti 4.2 O max 5.3 Ponente 62 % 1020 hPa 11 cielo coperto +23.7° perc. +23.8° Assenti 4.8 NNO max 4.8 Maestrale 62 % 1019 hPa 14 cielo coperto +24.3° perc. +24.4° Assenti 8.2 ENE max 9.6 Grecale 62 % 1018 hPa 17 nubi sparse +23° perc. +23.2° Assenti 17.9 SSE max 21 Scirocco 72 % 1018 hPa 20 nubi sparse +22.3° perc. +22.5° Assenti 15.7 SSE max 18.9 Scirocco 73 % 1019 hPa 23 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° Assenti 13.2 S max 14.5 Ostro 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:15

