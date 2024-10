Previsioni Meteo Milazzo: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Milazzo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,5°C e i 23°C durante le diverse fasce orarie. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% per tutta la giornata. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Sud e Sud-Est, con velocità che varieranno tra i 9,5 km/h e i 17,5 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione che porterà il termometro a segnare 19,5°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 74%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22°C entro le ore centrali. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, e le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, con valori che si aggireranno intorno al 57%. I venti si presenteranno moderati, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 23°C, mantenendo una sensazione di caldo gradevole. Tuttavia, la copertura nuvolosa non darà tregua, e il cielo rimarrà grigio per tutto il tempo. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Est, con intensità che potrà raggiungere i 17,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi verso i 19,5°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 70%. I venti si faranno più vivaci, con raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile prepararsi a un clima umido e coperto, con la possibilità di qualche schiarita sporadica, ma senza attese di precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 13.5 SSE max 15.3 Scirocco 74 % 1022 hPa 4 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 14.3 SSE max 15.5 Scirocco 75 % 1022 hPa 7 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 15.4 SSE max 17.7 Scirocco 68 % 1023 hPa 10 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 10.9 SSE max 14.3 Scirocco 56 % 1022 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 12.2 SSE max 14.8 Scirocco 55 % 1021 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 16 S max 17.9 Ostro 62 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 16.9 SSE max 20.1 Scirocco 69 % 1022 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 17.2 SSE max 21 Scirocco 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.