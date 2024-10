Previsioni Meteo Milazzo: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +19,1°C e +20,5°C, mentre i venti saranno leggeri, con intensità variabile. L’umidità si attesterà attorno al 70%, creando un clima gradevole, ma con una leggera sensazione di umidità.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +19,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti soffieranno da Sud con una velocità di circa 9,6 km/h. L’umidità sarà al 74%, garantendo una notte tranquilla e piacevole.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che saliranno fino a +20,5°C intorno alle 09:00. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord, con intensità che non supererà i 9,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 2%, assicurando un inizio di giornata luminoso e soleggiato.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +20,5°C alle 14:00, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. I venti si attenueranno ulteriormente, con velocità che scenderanno a 4,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 3%, permettendo di godere di un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che salirà fino all’81%. Le temperature scenderanno a +19,1°C verso le 23:00, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest con intensità leggera. L’umidità si attesterà attorno al 73%, creando un’atmosfera più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milazzo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e cieli sereni, anche se si prevede un aumento della nuvolosità nel fine settimana. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le serate potrebbero risultare più fresche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per le attività programmate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.3° perc. +19.1° Assenti 8.5 SSO max 7.7 Libeccio 70 % 1022 hPa 5 cielo sereno +19.1° perc. +18.9° Assenti 5.8 S max 4.2 Ostro 69 % 1023 hPa 8 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 2.5 SSE max 3 Scirocco 61 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 8.4 N max 7.3 Tramontana 69 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 7.1 NNE max 6.4 Grecale 67 % 1023 hPa 17 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 1.4 ENE max 1.9 Grecale 68 % 1023 hPa 20 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 5.1 SSO max 3.3 Libeccio 72 % 1023 hPa 23 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 5.8 SO max 4.8 Libeccio 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:56

