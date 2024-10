Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Novara indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 12,7°C della notte e i 17,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 12,2°C alle 01:00, mantenendosi stabili attorno ai 12°C fino alle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che toccheranno il 96%. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 12,5°C e i 17,4°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa. Le condizioni di visibilità saranno buone, nonostante la presenza di nuvole. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,7°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 16°C. L’umidità si manterrà intorno al 62%, mentre la velocità del vento rimarrà leggera, favorendo una sensazione di benessere. La probabilità di pioggia sarà contenuta, con valori che non supereranno il 34%.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature in calo fino a 13°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’82%, e il vento continuerà a essere debole. La visibilità sarà buona, ma le nuvole potrebbero rendere il cielo meno luminoso.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma la presenza di nuvole potrebbe caratterizzare le giornate. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° Assenti 7.5 N max 10.3 Tramontana 86 % 1018 hPa 4 cielo coperto +11.7° perc. +11.1° Assenti 6.6 NNE max 8.2 Grecale 84 % 1018 hPa 7 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° Assenti 4.4 NNE max 7.3 Grecale 79 % 1019 hPa 10 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° prob. 4 % 4.3 ESE max 5.2 Scirocco 65 % 1019 hPa 13 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° prob. 33 % 6.5 SE max 7.1 Scirocco 62 % 1018 hPa 16 nubi sparse +16.4° perc. +16° prob. 34 % 6.5 SSE max 7.5 Scirocco 71 % 1017 hPa 19 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° Assenti 3.7 SO max 4.2 Libeccio 80 % 1018 hPa 22 cielo coperto +13.5° perc. +13° Assenti 4.4 NO max 4.9 Maestrale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:40

