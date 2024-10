Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Perugia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C durante le prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 17,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,2 km/h.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 9,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 23%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando si registreranno temperature di circa 8,2°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. Alle 09:00, la temperatura salirà a 14,5°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 34%. Le condizioni di vento saranno leggere, con una velocità che si attesterà intorno ai 2,8 km/h. A mezzogiorno, si prevede una temperatura di 17,3°C con una copertura nuvolosa del 40%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17,7°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 61%. La velocità del vento rimarrà moderata, e non si prevedono precipitazioni significative. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 53%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 12,7°C alle 20:00. La copertura nuvolosa continuerà ad aumentare, raggiungendo l’84% entro la notte. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Perugia indicano un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno sotto i 20°C. Si prevede un lieve miglioramento per i giorni successivi, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 3.5 N max 3.7 Tramontana 92 % 1013 hPa 4 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 2.5 NNE max 2.6 Grecale 92 % 1014 hPa 7 nubi sparse +10.9° perc. +10.2° Assenti 1.3 NNO max 1.4 Maestrale 83 % 1014 hPa 10 nubi sparse +15.8° perc. +15.1° Assenti 4.3 SO max 6.1 Libeccio 63 % 1014 hPa 13 nubi sparse +17.7° perc. +16.9° Assenti 7.4 OSO max 10.7 Libeccio 53 % 1013 hPa 16 nubi sparse +15.8° perc. +15.1° Assenti 4.8 O max 5.4 Ponente 64 % 1013 hPa 19 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 2.6 OSO max 3 Libeccio 71 % 1014 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 4 S max 4.2 Ostro 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:37

