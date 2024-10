Previsioni Meteo Pescara: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,2°C e i 22,3°C. La presenza di nuvole sarà costante durante tutta la giornata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 3,5 km/h e i 9,6 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali e nord-orientali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,2°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente nelle prime ore del mattino. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 22,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’81%, contribuendo a una sensazione di calore percepita leggermente superiore rispetto ai valori reali.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della probabilità di pioggia, con fenomeni di pioggia leggera che si manifesteranno a partire dalle 14:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 21,7°C alle 14:00 e scendendo ulteriormente fino a 19,5°C entro le 18:00. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,45 mm.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,2°C. La probabilità di pioggia rimarrà presente, ma le precipitazioni si faranno più sporadiche. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno all’82%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Pescara nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge leggere. Sabato e Domenica potrebbero presentare un miglioramento temporaneo, ma le nuvole e le piogge non saranno del tutto assenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature rimarranno comunque gradevoli, rendendo le giornate autunnali ancora piacevoli per attività all’aperto, sebbene con l’ombrello a portata di mano.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 3 % 6.7 NNO max 7.1 Maestrale 81 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.33 mm 4.7 SO max 6 Libeccio 85 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 45 % 5.3 SSE max 6.3 Scirocco 79 % 1015 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 10 % 2.5 ENE max 3 Grecale 72 % 1016 hPa 12 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° prob. 1 % 8.5 NE max 7.1 Grecale 66 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +21° perc. +21.1° 0.45 mm 7.8 N max 9.1 Tramontana 74 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.19 mm 8.2 O max 9.6 Ponente 83 % 1015 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 53 % 6.4 ONO max 6.8 Maestrale 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:11

