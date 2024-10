Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Pescara si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo deterioramento delle condizioni meteo nel corso della sera. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,7°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata si registreranno anche precipitazioni, in particolare durante le ore serali, quando si attenderanno piogge moderate.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 84%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, la mattina si aprirà con un cielo coperto, mantenendo temperature comprese tra 18,7°C e 22°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,1 km/h e i 10,9 km/h, contribuendo a un clima gradevole ma umido, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 24,7°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori che aumenteranno fino al 16%. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 19,1 km/h, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno rapidamente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%, con piogge moderate che inizieranno a manifestarsi intorno alle 20:00. Le temperature scenderanno a 20°C, accompagnate da venti sostenuti che potranno raggiungere i 27 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero superare i 1,1 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Pescara nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Martedì, in particolare durante la sera, quando le piogge potrebbero rendere necessaria una maggiore cautela. La settimana si prospetta quindi con un inizio variabile, ma con un miglioramento atteso nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 4.3 SO max 4.3 Libeccio 71 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 2.9 S max 3.2 Ostro 68 % 1014 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 2.7 OSO max 2.8 Libeccio 69 % 1014 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 5.7 ESE max 7.5 Scirocco 57 % 1013 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +23.9° Assenti 14 ESE max 17.7 Scirocco 59 % 1010 hPa 15 nubi sparse +24.7° perc. +24.8° prob. 3 % 6.7 SO max 19.1 Libeccio 59 % 1008 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +23° prob. 12 % 10.3 SSO max 15.9 Libeccio 64 % 1007 hPa 21 pioggia moderata +20° perc. +20° 1.24 mm 16.3 OSO max 28.4 Libeccio 73 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:27

