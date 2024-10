Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 19,7°C e 23,7°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da sud-est.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 19,8°C e un’umidità elevata attorno all’83%. La brezza leggera, con velocità di 4,8 km/h, accompagnerà le ore notturne, mentre la probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi attorno all’89%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 22,4°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 10,6 km/h, mentre l’umidità scenderà al 56%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, mantenendo temperature attorno ai 23°C. Tuttavia, a partire dalle 16:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un leggero abbassamento delle temperature. Il vento continuerà a soffiare da est-sud-est, con intensità che potrà raggiungere i 19,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 68%. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, con velocità di circa 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pescara evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche annuvolamento, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 89 % 4.8 OSO max 6.6 Libeccio 83 % 1007 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +18.9° prob. 5 % 7 OSO max 9.9 Libeccio 78 % 1008 hPa 6 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 10.9 SO max 16 Libeccio 70 % 1009 hPa 9 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 10.6 SSE max 13.6 Scirocco 56 % 1010 hPa 12 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° Assenti 17.3 ESE max 19.8 Scirocco 56 % 1009 hPa 15 poche nuvole +23° perc. +22.8° Assenti 18.5 ESE max 25.6 Scirocco 57 % 1008 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 8.5 SE max 13.9 Scirocco 67 % 1008 hPa 21 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 9.8 SO max 11.6 Libeccio 63 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.