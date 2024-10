Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da una variabilità delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si assisterà a un passaggio da nubi sparse a pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno i 21°C. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento, con momenti di cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 20°C. Tuttavia, la sera vedrà un ritorno di un cielo coperto e temperature in calo, che scenderanno fino a 18°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, le condizioni meteo presenteranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. La temperatura si manterrà intorno ai 20,3°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si registrerà un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% intorno alle 07:00, accompagnato da temperature di circa 19,8°C. La mattina continuerà con un cielo coperto, ma a partire dalle 12:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che toccheranno i 21°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. Tuttavia, nel corso della sera, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che scenderanno fino a 18°C e un’umidità che aumenterà, raggiungendo il 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pescara nei prossimi giorni indicano un’ulteriore instabilità atmosferica. Dopo una giornata di Venerdì con condizioni variabili, il weekend potrebbe portare nuove perturbazioni. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° prob. 5 % 9.1 S max 11 Ostro 76 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +19.1° perc. +19.1° 0.11 mm 5.7 NE max 14.2 Grecale 77 % 1007 hPa 6 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 4.5 NE max 11.3 Grecale 70 % 1010 hPa 9 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 9.4 E max 11.5 Levante 65 % 1011 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 11.9 ENE max 8 Grecale 64 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.1° perc. +20° prob. 5 % 12.3 NNE max 9.5 Grecale 70 % 1013 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° Assenti 6.5 N max 6.4 Tramontana 77 % 1015 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° Assenti 2.9 NNO max 3.6 Maestrale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.