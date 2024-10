Previsioni Meteo Pisticci: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pisticci di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 26,6°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima si attesterà sui 15,6°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà alta, con punte del 100% nel pomeriggio e in serata, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo a Pisticci saranno di nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a 26,3°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 27%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20°C entro le 18:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C, mantenendo un cielo coperto. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che scenderanno a 2,3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%, rendendo l’atmosfera più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il tempo rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo questa settimana particolarmente tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° Assenti 5.9 O max 6.7 Ponente 61 % 1010 hPa 3 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 5.3 O max 5 Ponente 65 % 1009 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.4° Assenti 4.9 OSO max 5.6 Libeccio 63 % 1008 hPa 9 nubi sparse +23.4° perc. +22.7° Assenti 5.9 SSE max 8.8 Scirocco 36 % 1009 hPa 12 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 7.8 SSE max 8.6 Scirocco 27 % 1007 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.1° Assenti 11.1 SE max 14.8 Scirocco 45 % 1007 hPa 18 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 5.6 SSE max 7.6 Scirocco 58 % 1007 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° Assenti 3.1 O max 4.9 Ponente 62 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:17

