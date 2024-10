Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che raggiungerà i 22,2°C. I venti saranno prevalentemente forti, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse a momenti di cielo sereno.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La velocità del vento sarà di circa 16 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 39,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 93%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di pioggia leggera già dalle 09:00. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un picco di 21,1°C alle 11:00. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 28,8 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 1,31 mm entro le 11:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, la pioggia si presenterà moderata, con temperature che toccheranno i 22,2°C. Le condizioni meteo miglioreranno progressivamente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e l’arrivo di momenti di sole. Le precipitazioni continueranno, ma con intensità minore, accumulando circa 1,01 mm di pioggia.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 14,1°C entro le 23:00. I venti si attenueranno, con velocità che si ridurranno a 5,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggibonsi nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno di condizioni instabili nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.3° perc. +17.4° prob. 4 % 17.2 SSE max 42.4 Scirocco 89 % 1005 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° prob. 13 % 20.3 S max 46.5 Ostro 87 % 1003 hPa 7 nubi sparse +19.7° perc. +20° prob. 19 % 27.9 S max 49.6 Ostro 85 % 1002 hPa 10 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.83 mm 29.1 SSO max 50.3 Libeccio 83 % 1003 hPa 13 pioggia moderata +22.2° perc. +22.4° 1.01 mm 18.5 SO max 31.9 Libeccio 74 % 1002 hPa 16 poche nuvole +17.4° perc. +17.1° prob. 90 % 20.8 O max 48.2 Ponente 75 % 1004 hPa 19 poche nuvole +15.2° perc. +14.8° prob. 6 % 10.2 O max 21.8 Ponente 78 % 1006 hPa 22 poche nuvole +14.4° perc. +14.1° prob. 7 % 6 O max 19.1 Ponente 83 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:35

