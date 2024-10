Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Policoro di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sereno.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicinerà all’alba. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno al 78%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Ovest, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 3,1 km/h.

Nella mattina, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 28% intorno alle 09:00. Le temperature saliranno fino a 21,5°C alle 10:00, con un’umidità che scenderà al 62%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 8,6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 94% alle 15:00. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con un’umidità che aumenterà fino al 74%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Est, con intensità che varierà tra 10,4 km/h e 12,1 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%, mentre i venti si attenueranno ulteriormente, mantenendosi tra 4,7 km/h e 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, soprattutto per il fine settimana successivo, quando potrebbero verificarsi condizioni più variabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18° perc. +17.9° Assenti 1.3 O max 2 Ponente 78 % 1024 hPa 3 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 1.9 ONO max 2.9 Maestrale 80 % 1023 hPa 6 poche nuvole +17.2° perc. +17.1° Assenti 3.6 NO max 4.2 Maestrale 79 % 1024 hPa 9 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 5.7 E max 5.9 Levante 65 % 1024 hPa 12 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° Assenti 10.8 SE max 9.8 Scirocco 64 % 1023 hPa 15 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 10.4 SSE max 12 Scirocco 74 % 1022 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 6.6 SSE max 8.6 Scirocco 79 % 1023 hPa 21 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° Assenti 2.3 SSE max 5.3 Scirocco 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:54

