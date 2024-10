Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Policoro di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 19,9°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti provenienti da est-nord-est.

Nella mattina, si prevede un proseguimento della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,6 km/h, con direzione sud-est. L’umidità diminuirà leggermente, portandosi al 57%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 21°C e i 23,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 31% verso le ore serali. I venti continueranno a soffiare da sud-est, con intensità che varierà tra brezza leggera e bava di vento. L’umidità si attesterà attorno al 79%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 19,4°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,1 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 23%, rendendo la serata relativamente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Policoro indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma per ora, la stabilità delle condizioni meteo sembra predominare. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle temperature piacevoli, anche se la copertura nuvolosa potrebbe limitare la visibilità del sole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.9° perc. +20° prob. 3 % 1.3 ENE max 6.1 Grecale 80 % 1019 hPa 3 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 2.1 O max 3.1 Ponente 80 % 1018 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 3 SO max 3.7 Libeccio 76 % 1018 hPa 9 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° prob. 1 % 1.9 SO max 3.3 Libeccio 62 % 1018 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° prob. 1 % 13.6 SE max 14.4 Scirocco 57 % 1016 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +23° prob. 23 % 6.3 ESE max 7.7 Scirocco 64 % 1015 hPa 18 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° prob. 37 % 2.2 O max 3.2 Ponente 80 % 1015 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° prob. 29 % 8.3 NO max 8.9 Maestrale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:04

