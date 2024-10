Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Policoro di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 23,9°C, con una leggera diminuzione fino a 18,4°C nelle ore serali. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 30,8 km/h nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà attorno al 50%.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente. Le condizioni di umidità saranno elevate, con valori che toccheranno il 75%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-sud ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 27,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori vivaci, con raffiche che potranno arrivare a 24,5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con poche nuvole e temperature che scenderanno leggermente a 24,8°C. Il vento sarà fresco, con intensità che potrà raggiungere i 35,7 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, confermando una giornata asciutta.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 18,7°C. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima generalmente sereno e temperature gradevoli. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento sarà presente ma non eccessivamente forte. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno, rendendo l’aria più confortevole. Si prevede quindi un fine settimana all’insegna del bel tempo, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.9° perc. +24.2° prob. 53 % 21.8 S max 31.9 Ostro 71 % 1005 hPa 3 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 40 % 22.2 SSO max 31.4 Libeccio 70 % 1005 hPa 6 cielo coperto +22.7° perc. +22.9° prob. 28 % 17.6 SO max 26.7 Libeccio 72 % 1006 hPa 9 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 1 % 16.6 OSO max 19.9 Libeccio 48 % 1007 hPa 12 nubi sparse +27.3° perc. +26.7° prob. 14 % 22.2 OSO max 24.5 Libeccio 33 % 1007 hPa 15 nubi sparse +24.8° perc. +24.3° prob. 11 % 30.8 O max 35.7 Ponente 35 % 1007 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20° prob. 8 % 24.6 O max 38.6 Ponente 49 % 1010 hPa 21 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 12.2 O max 22.3 Ponente 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:26

