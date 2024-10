Previsioni Meteo Romano di Lombardia: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 11 Ottobre, Romano di Lombardia si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e fresco. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 17°C durante le ore centrali della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. La serata si preannuncia piuttosto grigia, con cieli coperti e temperature in calo.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno favorevoli, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità sarà alta, intorno all’86%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle prime ore, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 15°C intorno alle 09:00. Tuttavia, si registrerà l’arrivo di piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della mattinata. La copertura nuvolosa inizierà a crescere, passando dal 9% al 20%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nel meteo. Le nubi si faranno sempre più dense, con un cielo coperto che porterà a temperature massime di circa 17°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con un cielo completamente coperto e temperature in calo fino a 13°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 79%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera da Nord-Est accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si preannunciano con cieli più sereni e temperature in aumento, favorendo un ritorno a condizioni più stabili e piacevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più mite e di giornate soleggiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.1° perc. +11.6° Assenti 5.5 NNE max 5.5 Grecale 86 % 1007 hPa 3 cielo sereno +10.8° perc. +10° Assenti 8.2 NE max 8.5 Grecale 79 % 1009 hPa 6 nubi sparse +10.7° perc. +9.9° Assenti 7.2 NE max 7.8 Grecale 79 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +15.1° perc. +14.5° 0.17 mm 4.4 ENE max 7.1 Grecale 69 % 1013 hPa 12 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 5 SE max 5.5 Scirocco 68 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° prob. 4 % 3.1 ESE max 5.1 Scirocco 70 % 1014 hPa 18 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 16 % 6.8 NE max 6.6 Grecale 77 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.3° perc. +12.8° prob. 4 % 7.5 NE max 7.3 Grecale 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:37

