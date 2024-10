Previsioni Meteo San Miniato: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, San Miniato si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera possibilità di pioggia durante la notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15°C e i 23°C nel corso della giornata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 33,8 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, superando il 80% in diverse fasce orarie.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, San Miniato registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’87%. La temperatura si attesterà intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Man mano che si avanzerà verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno leggermente fino a 16,9°C alle 07:00. La velocità del vento si manterrà tra i 5,5 km/h e i 8,9 km/h, con direzione sud-ovest.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, raggiungendo temperature massime di 23,3°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 50%, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, fino a 15,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Il pomeriggio porterà un leggero cambiamento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C e 22°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e il vento continuerà a soffiare da sud, con intensità che potrà variare. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di freschezza aumenterà con l’abbassarsi delle temperature.

In conclusione, le previsioni meteo per San Miniato indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e umido, con un cielo prevalentemente coperto e una leggera possibilità di pioggia nella notte. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 54 % 5.5 SO max 6.9 Libeccio 90 % 1008 hPa 4 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° prob. 45 % 8.2 SSO max 11.8 Libeccio 92 % 1007 hPa 7 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° prob. 15 % 7.7 SO max 23.9 Libeccio 87 % 1008 hPa 10 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° prob. 27 % 14.4 SSO max 24.6 Libeccio 62 % 1009 hPa 13 nubi sparse +23.4° perc. +23.1° prob. 13 % 14.2 OSO max 28 Libeccio 50 % 1008 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 19 % 7.6 SO max 16.3 Libeccio 75 % 1007 hPa 19 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° prob. 31 % 5.2 S max 15.9 Ostro 85 % 1007 hPa 22 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° prob. 32 % 8.6 S max 23.8 Ostro 84 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:38

