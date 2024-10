Previsioni Meteo San Miniato: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Sabato 5 Ottobre a San Miniato si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente sereno, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, favorendo l’affermarsi di un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,1 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,1°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, raggiungendo il 100%. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 28%. Con l’avanzare delle ore, il cielo rimarrà coperto fino alle prime luci dell’alba, quando si registrerà una leggera diminuzione della nuvolosità.

Durante la mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, con temperature che si alzeranno fino a 15,3°C alle ore 09:00. La copertura nuvolosa scenderà al 73%, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente. Proseguendo nella giornata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 18,1°C a mezzogiorno, mentre il cielo si presenterà con poche nuvole.

Nel pomeriggio, il clima sarà particolarmente gradevole, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,2°C. La ventilazione sarà leggera, con una velocità che varierà tra i 8,9 km/h e i 12,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi intorno al 10%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 12°C entro le ore 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà allo 0%. La ventilazione si farà più debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Miniato indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo, con un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.1° perc. +12.5° prob. 19 % 7.5 NE max 16.8 Grecale 79 % 1011 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° prob. 14 % 7.4 NE max 17.2 Grecale 79 % 1012 hPa 7 cielo coperto +13.5° perc. +12.8° prob. 6 % 7.6 NE max 18.2 Grecale 75 % 1013 hPa 10 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° Assenti 12.7 ENE max 16.4 Grecale 60 % 1013 hPa 13 cielo sereno +18.2° perc. +17.5° prob. 18 % 12.1 ENE max 13 Grecale 54 % 1012 hPa 16 poche nuvole +16.7° perc. +16.1° prob. 10 % 6.7 NE max 10.7 Grecale 63 % 1012 hPa 19 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 3 NNE max 4.2 Grecale 73 % 1014 hPa 22 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 3.8 NE max 4 Grecale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.