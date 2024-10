Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a San Severo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,4°C e i 27,2°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 35,2 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento soffierà da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 27,1 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 64%.

Nella mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,1°C alle 09:00 e i 26,2°C entro le 11:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 17,3 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà fino al 33%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà caldo e soleggiato, con temperature che toccheranno il picco di 27,2°C alle 13:00. Le nuvole inizieranno a fare la loro comparsa, ma senza portare precipitazioni. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,5 km/h, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera ancora più gradevole.

Con l’arrivo della sera, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 20,2°C alle 21:00. Il vento continuerà a soffiare da Sud, con intensità che varierà tra i 12,4 km/h e i 15,4 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Severo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 27.1 SSO max 52.1 Libeccio 64 % 1010 hPa 4 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 16.6 SSO max 33.7 Libeccio 72 % 1009 hPa 7 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 21 SSO max 39.3 Libeccio 62 % 1010 hPa 10 cielo sereno +25.2° perc. +24.8° Assenti 18.3 OSO max 21.5 Libeccio 37 % 1011 hPa 13 cielo sereno +27.2° perc. +26.5° Assenti 16.8 OSO max 19.9 Libeccio 30 % 1009 hPa 16 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° Assenti 21.8 SO max 34.1 Libeccio 41 % 1009 hPa 19 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 12.6 SSO max 24.5 Libeccio 61 % 1009 hPa 22 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 13.8 S max 25.7 Ostro 69 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:22

