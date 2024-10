Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Saronno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che porterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche nella mattina.

Nel corso della mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che non impediranno l’afflusso di un po’ di sole. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h. L’umidità, invece, si attesterà attorno al 66%, rendendo l’aria leggermente umida ma comunque gradevole.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a 17,1°C verso le ore 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti che si muoveranno principalmente da sud-est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 81%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16,4°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e la situazione meteo rimarrà tranquilla, con venti deboli che non creeranno disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per Saronno indicano una giornata di Lunedì 21 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo la settimana autunnale piuttosto gradevole. Gli amanti delle passeggiate all’aria aperta potranno approfittare di queste temperature miti, anche se sarà consigliabile portare con sé un indumento leggero per le ore serali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° Assenti 5.1 NNE max 5 Grecale 88 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 4.4 NNE max 4.2 Grecale 89 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° Assenti 5 NNE max 4.8 Grecale 90 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 1.9 NE max 3.4 Grecale 75 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 4.5 SSE max 4.6 Scirocco 66 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.6 S max 4.6 Ostro 72 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 1.8 ESE max 3.1 Scirocco 83 % 1028 hPa 21 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 1.5 N max 2.3 Tramontana 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:23

