Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Siena indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più fresco e nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 20,7°C durante la mattina. La presenza di venti sostenuti e una copertura nuvolosa significativa saranno elementi distintivi della giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 31,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 3%.

Durante la mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 10:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20,7°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 30,9 km/h. La probabilità di pioggia salirà, con valori che toccheranno il 41%. Le condizioni di umidità saranno elevate, superando il 80%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a deteriorarsi, con pioggia moderata prevista fino alle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 19,2°C. Il vento si presenterà fresco, con velocità di circa 23,3 km/h e raffiche che potranno arrivare a 38,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno raggiungere i 1,1 mm.

Con l’arrivo della sera, le precipitazioni tenderanno a diminuire, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14°C. La velocità del vento si attenuerà, con valori che scenderanno a 4,2 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 7%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siena nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Venerdì si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, mentre nel fine settimana ci sarà un ulteriore rialzo termico, con possibilità di sole prevalente. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni più favorevoli, dopo una giornata di pioggia e vento.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° prob. 1 % 12.2 SSE max 32.9 Scirocco 92 % 1006 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° prob. 6 % 17.5 S max 43.8 Ostro 91 % 1004 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° prob. 16 % 22.7 S max 46.5 Ostro 86 % 1003 hPa 10 pioggia leggera +20.7° perc. +20.7° 0.16 mm 30.9 SSO max 51.8 Libeccio 74 % 1003 hPa 13 pioggia moderata +19.2° perc. +19.4° 1.1 mm 23.3 SO max 38.6 Libeccio 85 % 1002 hPa 16 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.52 mm 16.3 ONO max 34 Maestrale 80 % 1004 hPa 19 nubi sparse +14° perc. +13.5° prob. 7 % 4.2 ONO max 6 Maestrale 80 % 1006 hPa 22 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° prob. 1 % 3.9 ENE max 4.1 Grecale 85 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:35

