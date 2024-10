Previsioni Meteo Siena: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Siena indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, con valori che oscilleranno tra +8,6°C e +9,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un cielo sereno fino alle prime ore del mattino. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento della nuvolosità, che raggiungerà il picco nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +9,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le condizioni di meteo rimarranno stabili fino alle prime luci dell’alba, quando si registrerà una temperatura di +9,5°C alle 06:00. Durante la mattina, la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo +18,3°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 32% di nuvole sparse alle 55% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sempre più nuvoloso, con una copertura che toccherà il 76% alle 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 15,6°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 73%. Non si prevedono precipitazioni significative durante il giorno, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13,9°C alle 19:00, per poi scendere leggermente a 13,8°C alle 23:00. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più calma. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Siena evidenziano un inizio di giornata sereno, seguito da un pomeriggio nuvoloso e una serata completamente coperta. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibili piogge. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni di meteo variabile nei prossimi giorni, mantenendo un occhio attento alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 2.2 NE max 2.3 Grecale 90 % 1014 hPa 4 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 2.7 E max 3 Levante 91 % 1013 hPa 7 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° Assenti 3.4 ESE max 3.7 Scirocco 81 % 1014 hPa 10 nubi sparse +16.7° perc. +16° Assenti 2.6 SO max 4.9 Libeccio 62 % 1014 hPa 13 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 4.8 OSO max 9.3 Libeccio 52 % 1013 hPa 16 nubi sparse +15.6° perc. +15.1° Assenti 8.4 O max 15.6 Ponente 73 % 1014 hPa 19 cielo coperto +13.9° perc. +13.4° Assenti 1.5 ONO max 2.4 Maestrale 77 % 1014 hPa 22 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 4.3 SSE max 4.4 Scirocco 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:41

