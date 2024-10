Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 18°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nella maggior parte delle ore, mentre le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 60-79%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che varieranno tra 4,6 km/h e 10,7 km/h.

Nella notte, le temperature si aggireranno intorno ai 14°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà parzialmente verso le prime ore del mattino. La mattina si presenterà con un cielo nuvoloso e temperature che saliranno fino a 18°C entro le ore centrali. L’umidità sarà piuttosto elevata, mantenendosi sopra il 70%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, mentre il vento sarà prevalentemente debole, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, con il rischio di pioggia che rimarrà assente.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, offrendo qualche momento di schiarita. L’umidità rimarrà alta, ma le condizioni di vento saranno tranquille, favorendo una serata serena.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviglio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno stabili. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, con possibilità di schiarite, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo inizio di settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.7° Assenti 6.1 O max 7.4 Ponente 85 % 1018 hPa 3 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 7 ONO max 7.6 Maestrale 86 % 1017 hPa 6 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° Assenti 6.3 ONO max 6.9 Maestrale 80 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 6.9 ONO max 10.9 Maestrale 66 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 10.6 OSO max 14.1 Libeccio 59 % 1017 hPa 15 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 6.5 OSO max 11.2 Libeccio 67 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 5.3 NNO max 5.6 Maestrale 79 % 1018 hPa 21 nubi sparse +13.9° perc. +13.5° Assenti 3.2 ESE max 3.7 Scirocco 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:34

