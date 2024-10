Previsioni Meteo Venafro: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Venafro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di nuvolosità variabile. I dati meteorologici suggeriscono un clima fresco, con temperature che si manterranno intorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata, mentre le precipitazioni si presenteranno in modo intermittente, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 79%, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 4,6 km/h da Sud-Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà contenuta, con un’assenza di precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma si evolverà rapidamente verso condizioni di pioggia leggera. La temperatura salirà fino a 19,8°C alle 08:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che varieranno da 0,11 mm a 0,12 mm. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della nuvolosità, con piogge che si intensificheranno. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con picchi di 22,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà elevata, oscillando tra l’81% e il 90%, mentre le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,11 mm. La velocità del vento varierà tra 9,3 km/h e 12,5 km/h.

La sera porterà con sé un clima fresco, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. Le piogge leggere continueranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,44 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 98%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 7,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venafro nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un clima fresco e umido. Si prevede che le piogge continueranno anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno sotto la media stagionale. È consigliabile prepararsi a condizioni variabili e portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +16.9° prob. 12 % 4.3 SO max 6.2 Libeccio 96 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +17.2° perc. +17.5° 0.11 mm 5.5 SSO max 6.9 Libeccio 98 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +18.9° perc. +19.3° 0.12 mm 8.3 SO max 12.6 Libeccio 93 % 1010 hPa 10 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 4 % 12.6 SSO max 17.8 Libeccio 80 % 1009 hPa 13 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° prob. 7 % 12.5 SO max 18.5 Libeccio 76 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +19.9° perc. +20.4° 0.11 mm 10.7 SO max 16.5 Libeccio 91 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +18.9° perc. +19.4° 0.37 mm 7.9 SO max 12.2 Libeccio 98 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +18.1° perc. +18.5° 0.31 mm 6.3 OSO max 9.5 Libeccio 97 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:26

