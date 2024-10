Previsioni Meteo Venafro: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venafro di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una minima di circa 12,7°C e una massima che raggiungerà i 19,3°C. La presenza di nuvolosità e le precipitazioni previste influenzeranno notevolmente la percezione termica, rendendo l’aria più fresca rispetto ai valori effettivi.

Durante la notte, si registreranno poche nuvole inizialmente, ma con l’avanzare delle ore, la situazione meteo cambierà. Dalle 02:00 alle 05:00, si prevede un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che accompagnerà la temperatura, che si attesterà intorno ai 12,7°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,5 km/h e i 5,1 km/h, proveniente principalmente da Nord Est.

Nella mattina, le condizioni continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,3°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che toccheranno il 40%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con punte di 7,3 km/h.

Il pomeriggio porterà un aumento della nuvolosità, con un picco di copertura che raggiungerà il 92% alle 16:00. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno all’83%. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La pressione atmosferica rimarrà stabile, oscillando intorno ai 1012 hPa.

La sera si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,1°C. Le precipitazioni diminuiranno, ma la nuvolosità rimarrà alta, con una copertura che toccherà il 98%. La velocità del vento sarà molto contenuta, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Domenica, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° prob. 24 % 4.6 NNE max 4.7 Grecale 84 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +12.8° perc. +12.4° 0.19 mm 3.9 ENE max 4.5 Grecale 89 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +15.8° perc. +15.5° 0.17 mm 3.3 E max 5.3 Levante 81 % 1012 hPa 10 poche nuvole +19° perc. +18.6° prob. 61 % 8.1 SSO max 9 Libeccio 63 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +18.8° perc. +18.5° 0.28 mm 6.7 OSO max 8.6 Libeccio 64 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.12 mm 4 O max 5 Ponente 79 % 1012 hPa 19 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° prob. 12 % 2.6 ENE max 3 Grecale 80 % 1013 hPa 22 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° prob. 4 % 4.6 NE max 4.2 Grecale 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:34

