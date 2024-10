Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Vibo Valentia si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con un cielo coperto e una temperatura di circa 16°C, che scenderà leggermente nel corso delle ore. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con percentuali che raggiungeranno il 100% nella mattina e nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Est e Sud Est, con velocità che varieranno tra i 6 e 8 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15-20°C. La temperatura percepita potrebbe risultare leggermente inferiore a causa dell’umidità, che si manterrà attorno al 50-70%. Le condizioni di umidità e la bassa intensità del vento contribuiranno a creare una sensazione di freschezza, nonostante i valori termici siano relativamente miti.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di circa 19°C. Tuttavia, il cielo continuerà a rimanere coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Le condizioni di stabilità atmosferica non favoriranno la formazione di precipitazioni, quindi non si prevedono piogge significative. La brezza leggera non sarà sufficiente a mitigare la sensazione di umidità, che potrebbe risultare fastidiosa per alcuni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e le condizioni di umidità continueranno a essere elevate. I venti leggeri da Est e Sud Est accompagneranno la serata, senza particolari variazioni di intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia indicano una giornata di Sabato 26 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con una leggera possibilità di miglioramento verso la fine del weekend. Tuttavia, l’umidità e la copertura nuvolosa potrebbero persistere, mantenendo un clima fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non sembrano promettere schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 6.6 ESE max 6.7 Scirocco 84 % 1023 hPa 3 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° Assenti 7.5 ESE max 7.6 Scirocco 83 % 1023 hPa 6 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 8.3 ESE max 9 Scirocco 79 % 1023 hPa 9 cielo coperto +19.2° perc. +18.6° Assenti 4.1 ESE max 7 Scirocco 55 % 1023 hPa 12 cielo coperto +20.2° perc. +19.6° Assenti 2.5 NO max 6.6 Maestrale 51 % 1022 hPa 15 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° Assenti 1.6 NE max 6.7 Grecale 64 % 1022 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° Assenti 7.5 ESE max 8.1 Scirocco 73 % 1022 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 8.2 ESE max 8.5 Scirocco 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:59

