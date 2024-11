Maltempo Liguria, due i pescherecci affondati per la mareggiata

MeteoWeb

Due pescherecci affondati, attrezzature andate perse, la discoteca Shooner devastata dalle onde e tetto danneggiato al ristorante San Marco è il primo bilancio di circa 300mila euro di danni nel porto di Sestri Levante a causa del maltempo in atto in Liguria. A causa del prosieguo della mareggiata, restano chiuse al transito via Pilade Queirolo e Piazza Marina d’Italia dove stazionano i mezzi dei Vigili del Fuoco e personale della Locamare coordinati dal comandante Sergio Maddalena e dal comandante della Circomare di Santa Margherita Ligure, tenente di vascello Salvatore Amenta, che ha coordinato l’intervento di due mezzi navali che sono riusciti nonostante il mare agitato a giungere nella baia sestrese per bloccare uno dei due pescherecci affondati.

A causa del vento forte, si registrano danni anche nell’Imperiese.

