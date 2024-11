Maltempo Molise: tanta neve a Capracotta, primi fiocchi a Campobasso | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’annunciata ondata di maltempo sta interessando dalla notte scorsa tutto il Molise, portando freddo e neve sulla regione. Nevicate si registrano fino a quote collinari, intorno ai 700 metri. Stanotte i primi fiocchi della stagione sono caduti anche su Campobasso, con temperatura vicina allo zero. Precipitazioni più consistenti in montagna: 20 centimetri di neve imbiancano Capracotta (Isernia) e i monti di Campitello Matese (Campobasso), con temperature che nella notte sono scese a -3°C. La neve sta cadendo in molti comuni altomolisani della provincia di Isernia. Tanta neve anche a Rionero Sannitico (Isernia), dove alcuni pullman dei pendolari sono partiti in ritardo.

La Polizia Stradale di Isernia sta monitorando la situazione viabilità e sulle Statali, la SS 650 Trignina e al Valico di Castelpetroso (Isernia) della Statale 17, non si segnalano disagi e in mezzi spazzaneve e spargi sale dell’Anas sono entrati in azione dalle prime ore del mattino. Transito regolare anche sulla Isernia-Castel di Sangro.

A causa delle avverse condizioni meteo-marine, sono stati interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca, inviato agli operatori del porto termolese e valido fino in serata, che prevede mare mosso e vento di nord-est a forza 7.

La Protezione Civile regionale del Molise ha diramato una allerta meteo per tutta la giornata odierna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.