Meteo Carbonia, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e precipitazioni che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di piogge leggere potrebbe influenzare le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Nella notte, Carbonia si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 94%, e la probabilità di precipitazioni sarà del 42%. I venti si muoveranno da Nord a una velocità di circa 5,8 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 21°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’83%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Ovest, con velocità di circa 1,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 56%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente. A partire dalle 13:00, si prevedono piogge leggere che accompagneranno la temperatura in calo, fino a raggiungere i 17°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%, e la probabilità di pioggia salirà, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,61 mm. I venti si intensificheranno, provenendo da Sud Ovest a una velocità di circa 5,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, mantenendo un clima umido e fresco. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con un’ulteriore diminuzione della visibilità a causa della copertura nuvolosa che si manterrà alta. La probabilità di pioggia rimarrà significativa, con accumuli leggeri previsti fino a 0,19 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Carbonia indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una Domenica caratterizzata da piogge e nuvole, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile approfittare di eventuali schiarite per attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 7 % 5.8 N max 6.7 Tramontana 90 % 1019 hPa 5 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° prob. 14 % 6.3 N max 7 Tramontana 91 % 1018 hPa 8 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° prob. 16 % 3.9 NNE max 5.2 Grecale 78 % 1018 hPa 11 nubi sparse +21° perc. +20.7° prob. 27 % 1.4 NNO max 5.6 Maestrale 56 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +19.5° perc. +19.2° 0.6 mm 6 SO max 8.2 Libeccio 67 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.31 mm 3.1 ESE max 3.7 Scirocco 83 % 1017 hPa 20 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 37 % 2.9 ENE max 4.1 Grecale 84 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +14.8° perc. +14.6° 0.19 mm 4.7 NE max 5.3 Grecale 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.