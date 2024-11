Meteo Colle di Val d’Elsa, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 20 Novembre a Colle di Val d’Elsa si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente instabile, con piogge diffuse e una notevole copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +13,4°C e +14,6°C, accompagnate da venti sostenuti provenienti da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 82 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con una percentuale che varierà dal 8% al 37%.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si intensificherà, mantenendo temperature stabili attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 46 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’80%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge persistenti e temperature che scenderanno fino a +12,9°C. La velocità del vento si manterrà su valori elevati, intorno ai 39 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,18 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo grigio e opaco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai +11°C. Le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità ridotta, e i venti si calmeranno leggermente, passando a 15 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si manterrà sopra il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Giovedì si prevede una diminuzione delle precipitazioni, ma le temperature rimarranno fresche e il cielo continuerà a essere nuvoloso. Venerdì, invece, ci sarà un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di schiarite nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo instabili sembrano persistere per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 29 % 36 OSO max 70.7 Libeccio 75 % 1004 hPa 5 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 37 % 42.1 OSO max 82 Libeccio 76 % 1001 hPa 8 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.24 mm 46 OSO max 80 Libeccio 82 % 1000 hPa 11 pioggia leggera +15.1° perc. +14.6° 0.64 mm 44.9 OSO max 75.9 Libeccio 76 % 998 hPa 14 pioggia leggera +13.4° perc. +12.7° 0.11 mm 39.8 OSO max 65.3 Libeccio 71 % 997 hPa 17 cielo coperto +12.6° perc. +11.5° prob. 40 % 31.5 O max 53.6 Ponente 61 % 998 hPa 20 pioggia leggera +11.1° perc. +10.2° 0.39 mm 15.8 O max 28 Ponente 75 % 1000 hPa 23 cielo coperto +10.5° perc. +9.6° prob. 35 % 6.2 NNE max 16.4 Grecale 78 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:44

