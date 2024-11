Meteo Foggia, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Foggia di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione prevista nelle ore serali. La ventilazione sarà debole, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno a 7,7°C, con una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 93%. La velocità del vento sarà di circa 3 km/h proveniente da Sud Ovest, mentre l’umidità si manterrà attorno al 49%. Con il passare delle ore, si prevede una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 14°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che scenderà fino al 28%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 15°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 27%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1027 hPa. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare la giornata, rendendo il pomeriggio particolarmente gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 9°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino al 56%. La ventilazione si manterrà debole, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Foggia indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare su valori piacevoli. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7° perc. +7° Assenti 2.8 SO max 3 Libeccio 48 % 1031 hPa 5 nubi sparse +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.3 SO max 3.1 Libeccio 47 % 1031 hPa 8 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 1.1 SO max 2.1 Libeccio 38 % 1030 hPa 11 cielo sereno +14° perc. +12.2° Assenti 2.8 ENE max 2.8 Grecale 29 % 1028 hPa 14 cielo sereno +14.7° perc. +13° Assenti 6.7 ENE max 6.2 Grecale 28 % 1026 hPa 17 cielo sereno +10.2° perc. +8.4° Assenti 8.4 ESE max 10.1 Scirocco 43 % 1026 hPa 20 cielo sereno +9.5° perc. +8.8° Assenti 6.3 SE max 7.2 Scirocco 51 % 1026 hPa 23 cielo sereno +9.2° perc. +8.5° Assenti 5.9 SE max 7.1 Scirocco 59 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.