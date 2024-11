Meteo Isernia, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Isernia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da Nord Est, contribuendo a mantenere un’atmosfera fresca ma non eccessivamente fredda.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 10,7°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 8,5 km/h. Durante le prime ore della mattina, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 13,6°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 32%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

Proseguendo nel corso della mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di 16,6°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole si faranno più sparse, con una copertura che scenderà al 20%. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort. I venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 7,2 km/h e 8,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 13,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 52%, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità continuerà a salire, arrivando fino al 69%. I venti, sempre leggeri, si manterranno attorno ai 9,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a una situazione di poche nuvole. L’umidità rimarrà alta, intorno al 90%, e i venti continueranno a soffiare da Nord Est a una velocità di circa 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isernia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno e fresche di notte. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di vestirsi a strati per affrontare le escursioni termiche tra giorno e notte.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.4° perc. +10° prob. 4 % 8.6 NE max 9.3 Grecale 94 % 1022 hPa 4 nubi sparse +10.7° perc. +10.2° prob. 16 % 8.1 NE max 8.5 Grecale 92 % 1021 hPa 7 nubi sparse +11.9° perc. +11.3° Assenti 7.2 NE max 8.4 Grecale 85 % 1021 hPa 10 nubi sparse +15.7° perc. +14.9° Assenti 7.3 ENE max 7.7 Grecale 62 % 1020 hPa 13 nubi sparse +16.2° perc. +15.4° Assenti 9.4 ENE max 8.7 Grecale 59 % 1018 hPa 16 nubi sparse +11.8° perc. +11.1° Assenti 9.3 NE max 9.8 Grecale 78 % 1020 hPa 19 poche nuvole +9.6° perc. +8.3° Assenti 9.1 NE max 9.2 Grecale 90 % 1021 hPa 22 poche nuvole +8.9° perc. +7.4° Assenti 9.7 NE max 10.3 Grecale 91 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:45

