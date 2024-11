Meteo Lucera, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà totale, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,6°C e una leggera pioggia che inizierà a manifestarsi. La mattina proseguirà con piogge leggere, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 11,3°C. La sera si presenterà nuovamente con cielo coperto, mantenendo le temperature sui 10°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto al 100% e si registreranno temperature di circa 7,6°C, con una temperatura percepita di 4,7°C. La velocità del vento sarà di 16,9 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 36 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno all’80%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. A partire dalle 06:00, si prevede pioggia moderata con temperature che si aggireranno intorno ai 7,9°C. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che toccheranno i 19,8 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 1,13 mm entro le 08:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, ci sarà un parziale miglioramento con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 11,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 27 km/h, rendendo l’aria fresca ma più gradevole rispetto alla mattina. La probabilità di pioggia diminuirà, con assenza di precipitazioni significative.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa. A partire dalle 18:00, il cielo sarà coperto all’86% e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,1°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 22,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento parziale nel weekend, ma le temperature rimarranno fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo variabili e prepararsi a eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +8.1° perc. +5.3° 0.12 mm 17.1 NO max 38.4 Maestrale 80 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +7.6° perc. +4.2° 0.64 mm 20.8 NO max 39.2 Maestrale 83 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +8.7° perc. +5.4° 0.37 mm 23.4 NO max 45.5 Maestrale 74 % 1020 hPa 11 cielo coperto +10.2° perc. +9° prob. 48 % 26.6 NO max 44.1 Maestrale 69 % 1020 hPa 14 nubi sparse +11.1° perc. +10° Assenti 25.7 NO max 43 Maestrale 69 % 1020 hPa 17 nubi sparse +10.5° perc. +9.4° Assenti 19.7 NO max 41.1 Maestrale 70 % 1021 hPa 20 cielo coperto +10.1° perc. +9° Assenti 24 NO max 46.2 Maestrale 70 % 1022 hPa 23 cielo coperto +10.4° perc. +9.3° Assenti 23.2 NO max 45.9 Maestrale 70 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:36

