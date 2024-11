Meteo Manfredonia, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà attorno al 62%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Nella mattina, si prevede un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 16,7°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 6,5 km/h e i 9,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà stabile, oscillando tra il 60% e il 69%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno tra i 15,4°C e i 16,4°C. La nuvolosità rimarrà presente, con una copertura che varierà dal 66% al 69%. Anche in questa fascia oraria, la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 31%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma la copertura nuvolosa diminuirà, arrivando al 30%. Anche in questo caso, la probabilità di precipitazioni rimarrà trascurabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, ma con temperature miti e senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma le condizioni generali rimarranno stabili, con una continua presenza di nubi sparse. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo inizio di settimana un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima fresco ma non eccessivamente rigido.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° prob. 16 % 9.7 NNO max 14.5 Maestrale 81 % 1020 hPa 5 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° prob. 13 % 10.4 NO max 17.2 Maestrale 81 % 1021 hPa 8 nubi sparse +14.7° perc. +14° prob. 16 % 9.5 NO max 13.3 Maestrale 70 % 1022 hPa 11 nubi sparse +16.7° perc. +15.8° prob. 22 % 7.6 ONO max 8.9 Maestrale 56 % 1021 hPa 14 nubi sparse +16.1° perc. +15.3° prob. 27 % 7.1 N max 10.2 Tramontana 61 % 1021 hPa 17 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° prob. 28 % 4.7 NNE max 8.3 Grecale 74 % 1021 hPa 20 nubi sparse +12.8° perc. +12° prob. 7 % 1.5 NNE max 5.5 Grecale 72 % 1022 hPa 23 nubi sparse +12° perc. +11.2° prob. 7 % 2 NNE max 5.3 Grecale 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.