Meteo Manfredonia, le previsioni per domani sabato 2 novembre

Le previsioni meteo per Manfredonia di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno, con temperature che raggiungeranno il picco, mentre la sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Manfredonia registrerà un cielo coperto con una temperatura di +15,8°C e una copertura nuvolosa del 63%. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% alle ore 01:00 e 02:00, con una temperatura percepita che si attesterà attorno ai 15°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che varieranno da +15,2°C a +19,9°C entro le ore 09:00. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, passando dal 55% al 43%. I venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 6,1 km/h e 7,4 km/h. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 52%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro massimo, con valori che toccheranno i 21,4°C alle ore 12:00 e si manterranno attorno ai 19,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un picco di 30% di nubi sparse. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, con intensità che varierà tra 7,3 km/h e 8,8 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con cielo coperto alle ore 19:00 e temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 87%, mentre i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per Domenica, quando si prevede un aumento delle schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 6.2 ONO max 7.8 Maestrale 72 % 1022 hPa 5 nubi sparse +15° perc. +14.5° Assenti 6.1 ONO max 8.1 Maestrale 75 % 1022 hPa 8 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 7.2 ONO max 11.2 Maestrale 58 % 1022 hPa 11 nubi sparse +21.4° perc. +20.8° Assenti 6.2 NNO max 10.6 Maestrale 45 % 1022 hPa 14 poche nuvole +20.5° perc. +19.9° Assenti 7.7 NNO max 14.1 Maestrale 51 % 1021 hPa 17 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 8.8 NO max 14.8 Maestrale 80 % 1022 hPa 20 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° Assenti 11.8 NO max 19.3 Maestrale 84 % 1023 hPa 23 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 11.9 NO max 18.8 Maestrale 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:46

