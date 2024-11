Meteo Manfredonia, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Manfredonia di Venerdì 22 Novembre indicano un giorno caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica. La giornata si presenterà prevalentemente nuvolosa, con piogge leggere che interesseranno il pomeriggio e parte della sera. Le temperature subiranno un calo significativo rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che non supereranno i 19°C. I venti, prevalentemente da sud-ovest, si presenteranno forti, con raffiche che potranno raggiungere i 65 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che toccheranno il 100%. I venti soffieranno con intensità forte, raggiungendo i 30 km/h e direzione sud-sud ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1001 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 19°C. La velocità del vento si manterrà sui 30 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 65 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66% e la pressione atmosferica inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%. I venti si faranno più deboli, con velocità che si attesteranno intorno ai 18 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0.54 mm. L’umidità aumenterà fino all’82%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e i venti continueranno a soffiare da nord-ovest con intensità moderata. Le precipitazioni si fermeranno, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Manfredonia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che tenderanno a risalire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Manfredonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 1 % 34.6 SSO max 60.7 Libeccio 77 % 1000 hPa 5 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 23.7 SSO max 47.7 Libeccio 75 % 1000 hPa 8 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 23.5 SO max 50.1 Libeccio 72 % 1000 hPa 11 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° prob. 30 % 39.1 OSO max 66.9 Libeccio 68 % 999 hPa 14 pioggia leggera +15° perc. +14.6° 0.36 mm 18.2 NO max 30.2 Maestrale 80 % 1002 hPa 17 pioggia leggera +12.2° perc. +11.5° 0.27 mm 18 NO max 28.3 Maestrale 80 % 1007 hPa 20 pioggia leggera +10.9° perc. +10° 0.11 mm 19.9 NO max 30.5 Maestrale 76 % 1011 hPa 23 cielo coperto +10° perc. +6.9° prob. 36 % 25.4 NO max 40.2 Maestrale 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:29

