Meteo Matera, le previsioni per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Matera si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,3°C e i 18,8°C, mentre i venti saranno leggeri e provenienti principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si attesterà su livelli moderati, con picchi fino all’81% durante le ore serali.

Durante la notte, Matera sarà avvolta da nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 10,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 39%, mentre l’umidità rimarrà elevata, raggiungendo l’87%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 8,6 km/h provenienti da Nord Ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che toccheranno i 18,8°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 3%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 5,9 km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, senza precipitazioni previste. L’umidità si attesterà attorno al 49%, rendendo l’aria piacevole e fresca. I venti, sempre leggeri, si disporranno principalmente da Est.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica inizierà a cambiare. Si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 63% entro le 23:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 11,4°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’81%. I venti rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 3,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera indicano una giornata di sole e temperature miti, seguita da un incremento della nuvolosità in sera. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e occasionali variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per godere delle bellezze della città, mentre le serate potrebbero riservare momenti di tranquillità sotto un cielo parzialmente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10° perc. +9.4° Assenti 8.7 NO max 8.7 Maestrale 88 % 1025 hPa 4 poche nuvole +9.5° perc. +8.5° Assenti 7.8 NO max 8 Maestrale 88 % 1025 hPa 7 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° Assenti 5.4 NNO max 6.8 Maestrale 76 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17° perc. +16.1° Assenti 2.8 NE max 3.6 Grecale 51 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.8° perc. +17.9° Assenti 4.8 E max 4.8 Levante 42 % 1023 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +14° Assenti 5.9 E max 8.7 Levante 58 % 1024 hPa 19 nubi sparse +12.6° perc. +11.8° Assenti 3.9 ENE max 4 Grecale 75 % 1025 hPa 22 nubi sparse +11.7° perc. +11° Assenti 1.5 N max 2 Tramontana 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:42

