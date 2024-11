Meteo Milazzo, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Milazzo per Giovedì 7 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 18,9°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Tuttavia, nel corso della mattinata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. La temperatura massima si attesterà attorno ai 21,2°C, mentre il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 21,4 km/h.

Durante la notte, Milazzo godrà di cieli sereni, con una copertura nuvolosa che si manterrà molto bassa, attorno all’8%. Le temperature si aggireranno intorno ai 18,9°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicinerà all’alba. La velocità del vento sarà di circa 12,6 km/h, proveniente da sud, e non si prevederanno precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 9%, e il vento continuerà a soffiare da sud, mantenendo una velocità moderata. Le probabilità di pioggia saranno basse, con valori che non supereranno il 40%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, ma le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 19,3°C e i 20,8°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, con raffiche che potranno raggiungere i 21,4 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno contenute, ma nel tardo pomeriggio ci sarà la possibilità di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,13 mm.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà ulteriormente, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà l’83%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, e si prevede un incremento delle probabilità di pioggia, con la possibilità di piogge leggere che potrebbero manifestarsi. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 76%, e il vento continuerà a soffiare da sud, con una velocità di circa 17 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Milazzo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché potrebbero verificarsi variazioni improvvise, specialmente nel corso della serata di Giovedì. La situazione meteo nei giorni successivi si prevede stabile, con un ritorno a condizioni più soleggiate e temperature piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.5° perc. +18.5° prob. 44 % 11.9 S max 12.3 Ostro 79 % 1026 hPa 5 poche nuvole +18.9° perc. +18.8° prob. 44 % 12.9 SSE max 13.7 Scirocco 76 % 1026 hPa 8 poche nuvole +20.1° perc. +19.9° prob. 33 % 13.9 S max 16.8 Ostro 67 % 1027 hPa 11 cielo sereno +21.2° perc. +21° prob. 40 % 16.1 SSE max 18.3 Scirocco 63 % 1026 hPa 14 poche nuvole +20.6° perc. +20.5° prob. 34 % 18.8 SSE max 20.6 Scirocco 68 % 1026 hPa 17 poche nuvole +19.3° perc. +19.2° prob. 38 % 17.8 SSE max 21.4 Scirocco 75 % 1026 hPa 20 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° prob. 20 % 17.5 SSE max 21.6 Scirocco 74 % 1026 hPa 23 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.18 mm 17.2 S max 19.7 Ostro 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:50

