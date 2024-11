Meteo Milazzo, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge intermittenti e un clima fresco. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il maltempo persisterà, con piogge moderate che si attenueranno solo nel pomeriggio. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con un aumento della copertura nuvolosa e venti sostenuti.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Milazzo sperimenterà piogge leggere con una temperatura di circa 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 10%, ma aumenterà nel corso delle ore. Alle 01:00, la situazione rimarrà simile, con una temperatura di 17,1°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 62%. Proseguendo verso le 03:00, le piogge diventeranno più intense, con una temperatura stabile attorno ai 17,1°C e raffiche di vento che potranno arrivare fino a 26,5 km/h.

La mattina si presenterà con piogge moderate. Alle 06:00, la temperatura scenderà leggermente a 16,4°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 69%. Le piogge continueranno fino alle 11:00, quando si passerà a nubi sparse, mantenendo una temperatura di 17,7°C. Nel corso della mattina, la velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 32,5 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un ulteriore cambio nelle previsioni del tempo. Le piogge torneranno a farsi sentire, con una temperatura che si attesterà attorno ai 17°C. Alle 14:00, il cielo sarà coperto, mentre dalle 15:00 in poi si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature che si manterranno sui 16,8°C. La velocità del vento rimarrà elevata, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

La sera di Venerdì 15 Novembre si presenterà con nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che scenderà fino al 25%. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che si manterranno attorno ai 28 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Milazzo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di maltempo, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.1° perc. +16.8° 0.56 mm 16.3 O max 22.2 Ponente 77 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +16.4° perc. +16.1° 1.21 mm 20.3 ONO max 24 Maestrale 78 % 1016 hPa 8 pioggia moderata +17.1° perc. +16.8° 1.26 mm 25.7 ONO max 29.3 Maestrale 71 % 1017 hPa 11 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° prob. 75 % 32.5 ONO max 38.4 Maestrale 59 % 1017 hPa 14 cielo coperto +17° perc. +16.4° Assenti 31.7 NO max 35.8 Maestrale 61 % 1017 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° Assenti 25.1 NO max 29.9 Maestrale 61 % 1018 hPa 20 poche nuvole +16.7° perc. +16° Assenti 26.6 NO max 30.3 Maestrale 62 % 1019 hPa 23 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° Assenti 27.4 NNO max 32.4 Maestrale 62 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:44

