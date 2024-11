Meteo Pescara, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di cielo sereno, con occasionali nubi sparse nel corso della giornata. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura massima si attesterà intorno ai 16,5°C, mentre la minima sarà di circa 13°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 65% e l’83%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13,4°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità sarà elevata, attorno al 76%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il cielo che si schiarirà e la copertura nuvolosa che scenderà al 21%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16°C intorno alle 10:00. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,7 km/h e 6,5 km/h.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 16,5°C. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con intensità che non supererà i 7,5 km/h. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto e momenti di relax.

Nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 72%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13,8°C. L’umidità aumenterà, arrivando a valori intorno all’82%. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pescara nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nubi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica può variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° Assenti 3.5 OSO max 3.6 Libeccio 76 % 1022 hPa 4 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° Assenti 5.3 OSO max 5.2 Libeccio 72 % 1022 hPa 7 poche nuvole +13.3° perc. +12.4° Assenti 5.6 OSO max 5.4 Libeccio 67 % 1023 hPa 10 poche nuvole +16° perc. +15.1° Assenti 2.4 NNE max 2 Grecale 58 % 1023 hPa 13 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 7.5 NE max 5.8 Grecale 65 % 1022 hPa 16 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 3.5 N max 4.5 Tramontana 78 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14° perc. +13.5° Assenti 5 OSO max 4.8 Libeccio 81 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 5.5 O max 5.4 Ponente 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:31

