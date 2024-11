Meteo Pisticci, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Pisticci indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai +8,3°C, mentre la percezione termica sarà leggermente inferiore, attorno ai +5°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 45,7 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +11,8°C entro le 09:00. La brezza tesa proveniente da Nord-Ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 22 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 59%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di +13,9°C intorno alle 12:00. La brezza vivace continuerà a soffiare, con intensità che varierà tra i 16,5 km/h e i 21,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 50% e il 68%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +7,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori freschi ma gradevoli. La presenza di cielo sereno e brezze leggere favorirà attività all’aperto, rendendo il fine settimana particolarmente piacevole. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9° perc. +6.1° Assenti 20.7 NO max 42.1 Maestrale 70 % 1021 hPa 4 nubi sparse +8.2° perc. +5.4° Assenti 18 NO max 36.5 Maestrale 75 % 1021 hPa 7 cielo sereno +9.3° perc. +6.8° Assenti 17 NNO max 33.2 Maestrale 70 % 1022 hPa 10 cielo sereno +12.8° perc. +11.6° Assenti 22 NNO max 25.5 Maestrale 55 % 1022 hPa 13 cielo sereno +13.8° perc. +12.6° Assenti 21.3 NNO max 23.7 Maestrale 51 % 1020 hPa 16 cielo sereno +10.1° perc. +9° Assenti 10.9 NNO max 20.1 Maestrale 68 % 1021 hPa 19 cielo sereno +8.5° perc. +7.5° Assenti 7 NO max 8 Maestrale 76 % 1021 hPa 22 cielo sereno +7.5° perc. +6.4° Assenti 6.7 ONO max 7.2 Maestrale 78 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:33

