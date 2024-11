Meteo San Giovanni Rotondo, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,1°C. La mattina continuerà a presentare piogge, sebbene con intensità variabile, e le temperature si manterranno sui 6-9°C. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento parziale con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 9,4°C. La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno agli 8°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, San Giovanni Rotondo sarà interessata da piogge moderate, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà attorno ai 6,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa 2,5°C. La velocità del vento sarà di 20 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 37,3 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno a 1,22 mm.

Nella mattina, le piogge continueranno, ma con un’intensità che passerà da moderata a leggera. Le temperature varieranno tra 5,8°C e 9,3°C, con una temperatura percepita che potrà arrivare fino a 5,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, intorno al 100%, e la velocità del vento si ridurrà a circa 8,9 km/h. Le precipitazioni totali nella mattina si aggireranno attorno a 2,5 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 9,4°C. La temperatura percepita sarà di circa 5,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 31,7 km/h, con raffiche fino a 42,1 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 50%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno agli 8°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 26,1 km/h, e la copertura nuvolosa aumenterà fino all’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre caratterizzata da piogge iniziali, seguite da un miglioramento nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +6° perc. +2.9° 0.33 mm 16.3 NO max 32.9 Maestrale 94 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +6° perc. +3.6° 0.28 mm 11.5 NNO max 28.3 Maestrale 92 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +7.1° perc. +3.8° 0.34 mm 19.6 NNO max 31.7 Maestrale 82 % 1019 hPa 11 cielo coperto +8.2° perc. +4.5° prob. 61 % 26.8 NNO max 37.8 Maestrale 75 % 1019 hPa 14 nubi sparse +8.8° perc. +5° Assenti 31.2 NNO max 42.9 Maestrale 69 % 1019 hPa 17 nubi sparse +7.8° perc. +3.6° Assenti 31.7 NNO max 51.2 Maestrale 71 % 1020 hPa 20 nubi sparse +7.9° perc. +4° Assenti 26.9 NO max 47.2 Maestrale 79 % 1021 hPa 23 cielo coperto +7.6° perc. +3.4° Assenti 31.2 NNO max 50.3 Maestrale 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:34

