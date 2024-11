Meteo San Miniato, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a San Miniato indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere accompagnate da venti sostenuti, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità elevata che contribuirà a un clima piuttosto umido. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, continuando a persistere le piogge leggere e una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La situazione si stabilizzerà leggermente nel pomeriggio, quando si passerà a cieli coperti, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, San Miniato sarà interessata da piogge leggere con una temperatura di 14,2°C e una copertura nuvolosa del 73%. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 29,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 56,2 km/h. La situazione rimarrà simile fino alle prime ore del mattino, con temperature che varieranno leggermente, mantenendosi tra i 14°C e i 14,8°C.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le piogge leggere continueranno a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%. I venti si faranno sentire con intensità, superando i 40 km/h e mantenendo un’umidità che si aggirerà attorno al 79%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si passerà a cieli coperti, con temperature che scenderanno leggermente fino a 12,5°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, ma con intensità minore rispetto alla mattina. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma non si escluderanno brevi rovesci.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Le piogge leggere continueranno a cadere, ma con un’intensità ridotta. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno sotto i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani potrebbero esserci miglioramenti, ma è sempre bene rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.6° perc. +14.1° 0.11 mm 39.8 OSO max 73.1 Libeccio 75 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +14.6° perc. +14.1° 0.14 mm 44.2 OSO max 75.4 Libeccio 78 % 1000 hPa 8 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.54 mm 46.8 OSO max 74.1 Libeccio 80 % 999 hPa 11 pioggia leggera +14.9° perc. +14.4° 0.45 mm 42.3 OSO max 67.6 Libeccio 75 % 997 hPa 14 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° prob. 19 % 31.4 OSO max 50.4 Libeccio 70 % 995 hPa 17 pioggia leggera +12.5° perc. +11.8° 0.48 mm 17.8 O max 31.9 Ponente 73 % 997 hPa 20 pioggia leggera +10.3° perc. +9.6° 0.36 mm 2.8 O max 11.4 Ponente 85 % 1000 hPa 23 nubi sparse +8.8° perc. +6.8° prob. 24 % 12.5 NE max 24.4 Grecale 77 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:45

