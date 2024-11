Meteo San Miniato, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di San Miniato per il giorno di Sabato 23 Novembre si presenteranno con un clima prevalentemente sereno al mattino, che si trasformerà in una giornata caratterizzata da nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +3°C e +10,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio e la sera. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile coprirsi adeguatamente a causa delle basse temperature percepite.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +4,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 48%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 48%, garantendo un clima fresco e asciutto.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, quando si registreranno nubi sparse e una temperatura che salirà fino a +6,7°C. La brezza leggera, con velocità di circa 5,2 km/h, renderà l’aria frizzante. A partire dalle 10:00, la temperatura raggiungerà i +8,2°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 33%.

Il pomeriggio continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10,6°C. L’intensità del vento rimarrà leggera, con velocità che varieranno tra 1,7 km/h e 3,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 34%, garantendo un clima relativamente secco. Le condizioni meteo non prevedono precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 5,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’83% e il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che raggiungeranno i 6,3 km/h. Tuttavia, non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà attorno al 46%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature fresche e condizioni prevalentemente serene. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Pertanto, sarà opportuno continuare a monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.7° perc. +3.7° Assenti 3.9 NE max 3.9 Grecale 47 % 1021 hPa 5 cielo sereno +3° perc. +3° Assenti 4.5 E max 4.4 Levante 46 % 1023 hPa 8 nubi sparse +5° perc. +5° Assenti 4.2 E max 5.3 Levante 45 % 1027 hPa 11 nubi sparse +9.3° perc. +9° Assenti 4.9 E max 6.2 Levante 34 % 1028 hPa 14 nubi sparse +10.6° perc. +8.8° Assenti 1.7 ENE max 5.4 Grecale 40 % 1028 hPa 17 poche nuvole +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.4 ENE max 4.8 Grecale 46 % 1030 hPa 20 nubi sparse +5.7° perc. +4.6° Assenti 5.7 ESE max 6.7 Scirocco 49 % 1032 hPa 23 nubi sparse +5.7° perc. +4.5° Assenti 6.3 E max 7.5 Levante 46 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.