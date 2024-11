Meteo San Severo, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a San Severo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà completamente coperto.

Nella notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà attorno ai 12,8°C. La mattina porterà un incremento della nuvolosità, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 18°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 6,1 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che toccheranno i 15,7°C alle 17:00. Anche la velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su intensità moderate. Non sono previste precipitazioni significative, il che renderà la giornata asciutta nonostante il cielo nuvoloso.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo valori intorno all’84%, e il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 2,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Severo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo potrebbe rimanere simile anche nei giorni successivi, con occasionali schiarite ma senza precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.5° perc. +12.2° Assenti 1.8 NO max 2.9 Maestrale 91 % 1029 hPa 5 nubi sparse +12.2° perc. +11.9° Assenti 1.2 ONO max 2.8 Maestrale 92 % 1029 hPa 8 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 1.9 NO max 2.3 Maestrale 78 % 1030 hPa 11 nubi sparse +18° perc. +17.5° Assenti 3.3 NE max 6.2 Grecale 65 % 1029 hPa 14 cielo coperto +17.8° perc. +17.4° Assenti 8.5 NNE max 7.8 Grecale 65 % 1028 hPa 17 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 7.3 NE max 11.3 Grecale 77 % 1028 hPa 20 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 1 E max 2.6 Levante 81 % 1029 hPa 23 cielo coperto +14.3° perc. +14° Assenti 0.2 O max 2.4 Ponente 84 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:43

