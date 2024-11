Meteo San Severo, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, San Severo si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, caratterizzate da una leggera copertura nuvolosa e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà valori piacevoli. Le previsioni del tempo indicano un vento leggero proveniente da sud, con una velocità che varierà nel corso della giornata. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,5°C con una leggera brezza proveniente da sud-sud est. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che si aggirerà attorno al 24%. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 17,8°C entro le ore 11:00. Il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, con una copertura che scenderà fino al 16%. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 4,9 km/h e i 8,8 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire, scendendo fino al 60%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 19°C alle ore 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 17,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che si manterranno sotto il 12%. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. L’umidità continuerà a scendere, arrivando al 54%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 12,8°C. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 89%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa, mentre il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Severo indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e condizioni di stabilità. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, senza particolari eventi meteorologici in arrivo. Gli amanti del clima temperato potranno godere di un ambiente favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.6° perc. +11.1° Assenti 6.1 SSE max 6.8 Scirocco 85 % 1022 hPa 5 nubi sparse +11.2° perc. +10.7° Assenti 5.8 SSE max 6.6 Scirocco 87 % 1022 hPa 8 poche nuvole +13.9° perc. +13.4° Assenti 3.9 S max 5.8 Ostro 75 % 1024 hPa 11 poche nuvole +17.8° perc. +17.2° Assenti 5.6 S max 8.4 Ostro 60 % 1022 hPa 14 poche nuvole +18.9° perc. +18.3° Assenti 5.1 ESE max 8.6 Scirocco 55 % 1021 hPa 17 poche nuvole +14.5° perc. +14° Assenti 0.9 SSE max 6.8 Scirocco 76 % 1023 hPa 20 poche nuvole +13° perc. +12.6° Assenti 0.9 S max 2.8 Ostro 86 % 1024 hPa 23 poche nuvole +12.3° perc. +11.9° Assenti 1 SSO max 2.5 Libeccio 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:29

