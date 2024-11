Meteo Venafro, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Venafro indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C e 14°C, con una leggera brezza da nord-nord est.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 16%, e l’umidità si manterrà attorno al 60%. La brezza leggera, con velocità di 6,9 km/h, garantirà un clima gradevole. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica cambierà, e già dalle prime luci dell’alba, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 62% entro le 06:00. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 15,4°C alle 07:00.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si avvicineranno ai 21,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che toccheranno l’84%. Anche la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,1 km/h e 4,1 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 19,3°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 92%, e l’umidità aumenterà, portandosi al 57%. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno tra il 68% e l’84%. La brezza leggera da nord-est accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, ci si aspetta un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e una leggera diminuzione delle temperature. Dopodomani, le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.5° perc. +12.4° Assenti 7.1 NNE max 6.5 Grecale 57 % 1023 hPa 5 nubi sparse +13.4° perc. +12.2° Assenti 6.6 NNE max 5.9 Grecale 51 % 1023 hPa 8 nubi sparse +17.9° perc. +17° Assenti 3.1 NE max 3.7 Grecale 45 % 1023 hPa 11 nubi sparse +21.3° perc. +20.6° Assenti 4 SO max 3.1 Libeccio 42 % 1022 hPa 14 cielo coperto +21.3° perc. +20.6° Assenti 4.6 SO max 3.3 Libeccio 46 % 1021 hPa 17 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 6.3 NNE max 5.9 Grecale 61 % 1022 hPa 20 nubi sparse +14.6° perc. +13.7° Assenti 10 NE max 8.6 Grecale 59 % 1023 hPa 23 nubi sparse +14.1° perc. +13° Assenti 9.6 NE max 8.3 Grecale 56 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:54

