Neve Abruzzo, vertice del Comitato operativo per la Viabilità all’Aquila

MeteoWeb

In seguito all’aumento delle precipitazioni nevose, rappresentanti delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Provincia dell’Aquila, Anas e Autostrada dei Parchi hanno partecipato a una riunione del Comitato operativo per la Viabilità in Prefettura all’Aquila. Nel corso della riunione, è emerso che le maggiori criticità in provincia dell’Aquila si sono verificate sulla SS 17 nel tratto compreso tra Sulmona e Castel Di Sangro, dove è stato disposto il filtraggio dei mezzi pesanti. Al momento, sebbene il traffico sia in parte rallentato, la circolazione sulla Statale risulta regolare, come pure sul resto della viabilità statale dove tutti i mezzi di emergenza sono in azione.

Riguardo alla situazione sulla rete autostradale, dove le precipitazioni nevose si sono verificate a partire dalle 4 del mattino, sono in corso le operazioni di pulizia del manto stradale soprattutto nei tratti autostradali compresi tra Magliano dei Marsi e Cocullo e nel tratto Assergi – Tornimparte, laddove è presente una quantità maggiore di nevischio.

Chiuse al transito, presumibilmente fino a domattina, la Strada provinciale 17 (tra il km 18 fino al km 59), la SP 97 e la SP 80 nel tratto di Vado di Sole. Mezzi spargisale in azione nelle frazioni più alte dell’Aquila, a partire da Aragno e Arischia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.