Neve Abruzzo, incanto a Campo di Giove: atmosfera unica nel borgo più alto della Maiella | FOTO

L’aria fredda che affluisce dai Balcani sta portando un deciso calo delle temperature al Centro-Sud e tanta neve, anche fino a quote collinari. In Abruzzo, si registrano le nevicate più abbondanti, con i fiocchi scesi fino ad una quota di 600 metri. Immagini incantevoli arrivano da Campo di Giove (AQ), il borgo più alto del Parco Nazionale della Majella a 1000 metri di quota. Un abbondante strato di neve ammanta tutto, rendendo unica l’atmosfera dei mercatini di Natale.

Ma la neve rende ancora più speciale l’esperienza dei treni storici della Transiberiana d’Italia: Ferrovia dei Parchi porta a compiere un viaggio tra boschi innevati e paesaggi mozzafiato. “In totale ottocento fortunati viaggiatori sono in nostra compagnia per vivere un’esperienza davvero unica, che da anni caratterizza il progetto di turismo ferroviario di Pallenium Tourism Srl in collaborazione con Fondazione FS Italiane”, si legge sulla pagina Facebook “Ferrovia dei Parchi”, che condivide alcuni scatti di oggi.

