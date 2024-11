Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Biella si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,8°C. La mattina vedrà un leggero miglioramento, con nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 10,3°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 8,9°C. La sera porterà un ritorno a condizioni nuvolose, con temperature che scenderanno nuovamente a 5,4°C.

Durante la notte, Biella sperimenterà un cielo coperto con una temperatura di 5,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3,5 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà elevata, intorno al 76%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore del giorno, ma a partire dalle 10:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. La temperatura salirà fino a 10,3°C alle 12:00, con una copertura nuvolosa che scenderà al 57%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che raggiungeranno i 5,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, senza alcuna previsione di pioggia.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere stabile, con temperature che si attesteranno tra i 6,9°C e i 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà tra il 22% e il 28%, favorendo momenti di sole. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%.

La sera porterà un ritorno a condizioni nuvolose, con temperature che scenderanno fino a 5,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 56% e il 77%, e la velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, con valori che raggiungeranno l’88%.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida. Domani, ci si aspetta un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.7° perc. +5.7° Assenti 2.8 NNO max 2.9 Maestrale 75 % 1014 hPa 5 cielo coperto +5° perc. +5° Assenti 3.6 NNO max 3.4 Maestrale 76 % 1013 hPa 8 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° prob. 13 % 1.4 NNE max 2.2 Grecale 72 % 1013 hPa 11 nubi sparse +9.8° perc. +9.6° prob. 13 % 4.9 SSE max 3 Scirocco 68 % 1010 hPa 14 nubi sparse +10° perc. +8.9° prob. 1 % 5.1 SSE max 3.3 Scirocco 70 % 1007 hPa 17 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° prob. 5 % 3.5 NO max 3.3 Maestrale 88 % 1007 hPa 20 nubi sparse +6° perc. +6° prob. 30 % 2.6 NNO max 2.8 Maestrale 86 % 1006 hPa 23 nubi sparse +5.4° perc. +5.4° prob. 31 % 2.7 NO max 2.9 Maestrale 88 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:51

